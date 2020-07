​Detingut l'home que va ruixar amb un àcid l'exparella i la seva filla

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que dilluns va ruixar amb sosa càustica la seva exparella i la seva filla, de cinc anys, a Sant Feliu de Guíxols (el Baix Empordà).L'home va fugir i la policia l'havia estat buscant des de llavors. Tant la mare com la filla van ser traslladades a l'hospital Vall d'Hebron, la dona amb cremades molt greus. En té al llavi, a la geniva i a la còrnia de l'ull dret, i podria perdre l'ull. La nena té lesions al llavi i a l'ull, però de poca intensitat.Els fets van tenir lloc al carrer de València de la localitat, cap a dos quarts d'una del migdia. L'agressor té 40 anys.Segons informació facilitada pel TSJC, hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i el marit d'aquesta. Entre ells, una denúncia que el 30 de maig va interposar la dona contra l'atacant per coaccions. El jutjat d'instrucció número 2 va desestimar una ordre de protecció "perquè no es donaven les exigències per adoptar-la".

