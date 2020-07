La resposta del director de TV3 a la polèmica de la sèrie «Drama»: «Jo opino diferent»

El director de TV3, Vicent Sanchis, "no es pren com un toc d'atenció" la reacció de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga , a la sèrie bilingüe 'Drama' i l'ús que TV3 fa de la llengua catalana. "Està clar que no li agrada com està plantejada la sèrie", ha dit Sanchis en declaracions a Ser Catalunya , on ha defensat la utilitat de la producció de RTVE i El Terrat per arribar a públic jove que s'expressa habitualment en castellà. "Jo opino diferent, les audiències demostren que 'Drama' o 'Les de l'hoquei' són molt útils", ha dit. El responsable de TV3 ha recordat que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, com a responsable de l'àmbit que correspon a la CCMA, "ja ha expressat que no està d'acord" amb la posició de la consellera.Amb Vilallonga assegura estar-hi "bastant d'acord" amb la preocupació de l'ús social del català, "però de vegades es prenen les coses des de perspectives i matisos diferents". La consellera es va queixar aquest dimarts sobre l'ús que TV3 fa de la llengua catalana, no només per la polèmica sèrie 'Drama', sinó per altres programes informatius. Vilallonga va manifestar que "a vegades veu massa castellà a TV3", i que "segons quins dies", no sap si està veient "una cadena estatal o una de catalana". A més, va assegurar haver fet un "toc d'atenció" a la direcció de la cadena i la CCMA."No sé si l'expressió 'toc d'atenció' és més aviat una expressió inapropiada del moment en què estava parlant", ha plantejat Sanchis, que en qualsevol cas, ha dit no prendre-s'ho com un toc d'atenció, "sinó com a diferents maneres d'abordar una qüestió que ens preocupa a tots".El director de la televisió ha dit que hi ha una "fixació excessiva" sobre TV3, i, per contra, "no hi ha debat profund i seriós sobre el model televisiu que necessita Catalunya per assegurar, també, l'ús de la llengua amb normalitat al segle XXI".Amb tot, opina que si la polèmica amb la sèrie que combina castellà i català ha servit per parlar de TV3, "ja està bé". "Sembla que l'única que pot ajudar a salvar o ensorrar el país es TV3", ha dit Sanchis sobre el debat desigual de les televisions públiques al país, en referència a Televisió Espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor