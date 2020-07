Per què els 2 metres de distància social poden ser insuficients?

Un equip d'investigadors ha desenvolupat un model matemàtic per descriure les fases inicials d'una pandèmia semblant a la del coronavirus utilitzant les característiques aerodinàmiques i d'evaporació de les gotes respiratòries amb les quals les persones infectades per SARS-CoV-2 transmeten el virus a través de gotetes respiratòries en tossir, esternudar o parlar. I corroboren la necessitat de mantenir un mínim de dos metres de separació, segons publiquen a la revista 'Physics of Fluids'.



Els investigadors van modelar la dinàmica de la pandèmia amb un mecanisme de reacció, en el qual cada reacció té una velocitat constant obtinguda calculant la freqüència de col·lisió de gotes. Després van comparar el núvol de gotes expulsat per una persona infectada contra un de persona sana.

"La mida del núvol de gotes, la distància que recorre i la vida útil de les gotes són, per tant, tots els factors importants que calculem utilitzant la conservació de la massa, el moment i l'energia", explica Swetaprovo Chaudhuri, un dels autors.El model podria utilitzar-se per estimar aproximadament quant temps poden sobreviure les gotes, la distància que poden viatjar i durant quant temps sobreviuen. No obstant això, com afegeix Chaudhuri, "la situació real podria complicar-se per factors com el vent, la turbulència, la recirculació de l'aire o altres efectes"."Sense vent i depenent de la condició ambiental, trobem que les gotes viatgen entre 8 i 13 peus (entre 2,4 i 4 metres) abans que s'evaporin o s'escapin", afegeix Abhishek Saha, coautor de la investigació. Aquesta troballa implica que el distanciament social a potser més de dos metres és essencial.La mida inicial de les gotes que més sobreviuen està en el rang de 18-50 micres, el que significa que les mascaretes poden ajudar. Aquestes troballes podrien ajudar a decidir les mesures de reobertura per a escoles i oficines que analitzen la densitat d'estudiants o empleats."Aquest model no pretén predir la propagació exacta de Covid-19", puntualitza Saptarshi Basu, un altre dels autors, però "el nostre treball mostra que el temps d'evaporació o dessecació de les gotes és molt sensible a la temperatura ambient i la humitat relativa ".En termes més generals, aquest model multiescala i el fonament teòric que connecta les dues escales, la dinàmica pandèmica a macroescala i la física de microescales de gotes, podrien sorgir com una eina poderosa per aclarir el paper de l'entorn a la propagació a través de les gotetes respiratòries.

