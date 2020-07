Benidorm registra pics d'ocupació de 17.000 banyistes a les seves platges

Benidorm ha comptabilitzat 110.000 banyistes a les seves platges des que es van autoritzar les seves obertures, el 15 de juny. El dia amb major afluència va ser el passat diumenge, amb un pic màxim de 17.526 usuaris. Així es desprès del balanç realitzat per la Regidoria de Platges de les dues primeres setmanes d'activitat a la ciutat de la Marina Baixa.La primera setmana, el pic màxim d'usuaris es va situar en les 10.000 persones, amb una ocupació total de 30.119 persones. La segona setmana, les xifres es van triplicar, segons els registres dels controladors repartits pels 30 punts d'accessos ubicats a les platges de Llevant, Ponent i Mal Pas. Van ser 79.622 assistents, amb un pic màxim per sobre dels 17.000 el passat diumenge.La regidora de Platges, Mónica Gómez, ha destacat la "percepció de seguretat de les platges" i la comoditat del sistema Benidorm Beach Safety com a principals factors de l'increment d'usuaris en pocs dies, a més de l'arribada de visitants d'altres comunitats amb segones residencies a la ciutat.De moment, encara no està operativa l'aplicació telemàtica de reserva prèvia d'espai perquè "la demanda permet fer-ho de forma presencia", explica l'edil. En tot cas, l'Ajuntament està a l'espera que la concessionària del servei comuniqui que la demanda ha augmentat de manera suficient com per activar la reserva telemàtica.El projecte Benidorm Beach Safety reordena les platges en parcel·les de 16m2 (4x4 metres), amb una ocupació màxima que oscil·la entre les quatre i les cinc persones, en funció del sector, i contempla espais diferenciats per a majors de 60 anys, població en general i per a la instal·lació de gandules.L'horari d'estada a les platges és de 9 a 21 hores, tot i que estan autoritzats els passejos i els banys puntuals entre les 7 i les 8.45 hores.L'aforament màxim supera les 33.000 persones: 27.852 a la zona lliure i 5.624 als espais de les gandules.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor