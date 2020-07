El jutge demana a Educació que no posi traves a la matriculació a centres que segreguen per sexe

El jutge del Contenciós Administratiu ha demanat en una interlocutòria al Departament d'Educació que no posi impediments a la matriculació a centres que segreguen per sexe per al curs vinent, mentre resol el litigi presentat per diverses entitats d'aquest sector contra una resolució del Govern . En concret, el jutjat estén al període de matrícula les mesures que ja havia decretat per a la preinscripció.El tribunal subratlla que la Generalitat “ha anat complint” les mesures decretades per tal de “no conculcar” els principis d'igualtat, no discriminació i llibertat educativa dels demandants, per la qual cosa considera que “no tindria sentit” que no s'apliquessin les mateixes mesures per a la fase de matriculació.El Contenciós estableix que en aquest moment processal és “possible l'aixecament de la suspensió del desenvolupament del procés de matriculació, i permetre el normal procés de matriculació” per la Generalitat a progenitors que vulguin inscriure o matricular els seus fills als centres educatius dels recurrents.Per a això, afegeix, el Govern “s'haurà d'abstenir” de qualsevol forma de via de fet o comunicacions a progenitors que impedeixi aquest procés de matriculació en els centres recurrents per al curs 2020-2021.Els recurrents demanaven que la Generalitat s'abstingués “per la via de fet” d'impedir “el normal desenvolupament” del procediment de preinscripció i matriculació d'alumnes als seus centres per no perdre la ràtio mínima d'alumnes per al curs 2020-2021.El tribunal considera que per garantir que no es vulneren els principis d'igualtat, no discriminació i llibertat educativa i per “evitar possibles migracions d'alumnes” en el procés de matriculació que “podrien causar perjudicis irreparables” als recurrents, “que porten més de 30 anys com a col·legis concertats”, allò “raonable i proporcional” és la concessió de les mesures cautelars que demanen.La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) reitera “el cansament de les famílies de l’escola concertada, i en particular de la diferenciada, per les dificultats que sovint pateixen a l'hora de triar en condicions d'igualtat” l'escola dels seus fills.En el mateix sentit recorden que els centres “d'iniciativa social donen, des de fa dècades, un servei d’educació respectuós amb tota la normativa vigent i amb la qualitat que el Servei d’Educació de Catalunya mereix”.Per tot plegat, Fapel insta Educació a “atendre les al·legacions presentades” per titulars i AMPA “a la resolució provisional de renovació de concerts” i, per tant, “determini en la resolució definitiva” la renovació per sis anys “com diu la llei, a les escoles d’educació diferenciada a les que es va denegar la renovació”.De la seva banda, fonts del Departament d'Educació han afirmat que aquesta interlocutòria “no té cap efecte” en la matriculació en aquests centres, “que ja estava prevista”.Institució Familiar d'Educació, una de les entitats en litigi amb la Generalitat, ha recordat que abans d'acabar el període de preinscripció escolar el Departament d’Educació va publicar la resolució provisional de renovació de concerts a la Primària, “on es retirava el concert a les escoles diferenciades de Catalunya”, i “només se'ls concedia una pròrroga d'un any, en lloc de sis com a la resta de centres concertats”.És l'origen del recurs davant del Contenciós Administratiu encara per resoldre que ha motivat les mesures cautelars fins que el tribunal prengui la decisió que consideri oportuna.Segons Teresa Martínez, consellera delegada de la Institució, "una vegada més els tribunals han ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada i el dret de les nostres escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu de Catalunya. Estem convençuts que, a la llum d’aquesta interlocutòria, el Departament d’Educació acabarà per renovar per sis anys els concerts de la primària de les escoles diferenciades de Catalunya".

