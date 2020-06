Nissan registra l'ERO per tancar les tres plantes que té a Catalunya

La direcció de la multinacional automobilística japonesa Nissan ha registrat aquesta tarda l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) vinculat al tancament de les tres plantes que té a Catalunya. Direcció i sindicats han mantingut avui la primera reunió per intentar pactar les condicions de l'expedient.Després d'això, el conseller Chakir el Homrani ha lamentat que l'expedient "afecta milers de persones treballadores", per bé que, fins ara, no ha transcendit el volum de plantilla afectat. El Homrani, però, ha afirmat: "Vetllarem pels seus drets". I ha afegit: “Els qui van promoure la reforma laboral, els que li van donar suport i els que no l'han derogat, avui són l'exponent d'un fracàs polític en defensa dels drets laborals”.