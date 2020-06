Les taques negres del litoral català: les platges assenyalades per contaminació o mala gestió

Sis zones del litoral català queden marcades per les "banderes negres" atorgades per Ecologistes en Acció en el seu informe anual . L'entitat marca aquestes: l'inadequat sistema de sanejament a Badalona, l'amenaça de l'ampliació de l'Aeroport del Prat sobre la llacuna de la Ricarda, la mala gestió del temporal Glòria i l'urbanisme al litoral a comarques de Girona, la degradació del sistema costaner de la Platja Llarga a Tarragona i la mala gestió de la Barra del Trabucador al Delta de l'Ebre.L'organització ecologista considera en l'informe aquells casos més característics d'afeccions per contaminació i mala gestió ambiental. Tot el recull d'Ecologistes desgrana les problemàtiques de totes aquestes sis zones litorals catalanes -així com de la resta de l'Estat-, inclosa la problemàtica d'urbanització a la Costa Brava, també recollida en l'informe de 2019.En aquell informe s'explicava que, gràcies a la mobilització ciutadana, la Generalitat de Catalunya s'havia vist obligada a decretar una moratòria el gener de 2019 de 1.120 a 500 metres de noves construccions de la línia litoral i una segona al febrer, amb 165 sectors a revisar.Ecologistes en Acció carrega contra l'administració, ja que consideren que la solució a aquests problemes empitjora quan aquesta administració "aplica mesures pal·liatives en pro del benefici econòmic davant el benefici ecològic".En el diagnòstic anual de la salut de les nostres costes, es fa un esment especial a afeccions antròpiques (d'origen humà) sobre la biodiversitat costanera, que han minvat i posen en perill a centenars d'espècies animals i vegetals. Aquí el podeu llegir complet.

Informe Ecologistes en Acció by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor