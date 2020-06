Els Mossos podran fer persecucions «en calent» en territori francès a partir d'aquest dimecres

En declaracions a l'ACN, el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat molt satisfet d'aquest "gran avenç", fruit de les negociacions iniciades en la Junta de Seguretat de Catalunya del juliol del 2017, continuades en les del setembre del 2018. Buch ha emmarcat aquesta fita de les persecucions transfrontereres amb altres com la inclusió de la policia catalana al CITCO.Després de mesos de reunions tècniques per elaborar un protocol específic de coordinació, es va validar la nova competència el setembre passat i el 4 de març va ser aprovada definitivament, tot i que faltava l'últim tràmit davant la Comissió Europea. No obstant això, el decret d'estat d'alarma, el confinament i el tancament de fronteres ha endarrerit la posada en marxa fins aquest 1 de juliol. Fins ara, els cossos policials francesos i de l'estat espanyol sí que podien travessar mútuament la frontera.Les persecucions en calent, però, només es poden fer quan, per l’especial urgència, no s’hagi pogut avisar amb antelació el cos policial del territori cap al qual s’adreça la persecució perquè se’n faci càrrec, i només quan el fugitiu hagi estat sorprès cometent delictes com assassinat, homicidi, violació, incendi provocat o falsificació de moneda. També delictes com robatori i encobriment amb ànim de lucre i receptació, extorsió, segrest i presa d’ostatges, tràfic d’éssers humans, narcotràfic, infraccions en matèria d’armes i explosius, destrucció amb explosius, transport il·lícit de residus tòxics i nocius i delictes d’omissió del deure de socors arran d’un accident amb resultat de mort o ferides greus. També podran entrar en territori francès si el fugitiu s’hagués evadit mentre es trobava detingut o complint una pena privativa de llibertat.En tot cas, els agents que facin la persecució no podran sobrepassar en més de 10 quilòmetres la frontera amb França, ni interrogar la persona que segueixen, ni fer qualsevol altre tipus d’acció intimidatòria o de coacció. Cal tenir en compte també que totes les actuacions sobre la persona objecte de la persecució (detenció, instrucció de diligències, posada a disposició de l’autoritat judicial, entre altres) han de ser efectuades per les autoritats franceses.Els mossos que estiguin fent la persecució en calent estan obligats a complir la legislació francesa i seguir les instruccions de les autoritats franceses; ser fàcilment identificables mitjançant els dispositius lluminosos corresponents, si fan el seguiment amb vehicle no logotipat; portar elements d’uniformitat, com ara armilles, jaquetes, braçalets i credencials i han de poder justificar, en tot moment, el seu caràcter oficial; acabar immediatament la persecució quan així ho sol·licitin les autoritats franceses; presentar-se davant les autoritats policials franceses competents per donar compte de l’actuació portada a terme, així com donar el suport que se’ls demani per a les actuacions consecutives, les investigacions i els procediments judicials que se’n puguin derivar.Els Mossos estan autoritzats a demanar a les autoritats policials franceses competents que es facin càrrec de la persona perseguida per determinar-ne la identitat o detenir-la; i a portar la seva arma reglamentària, però només podran utilitzar-la en legítima defensa.