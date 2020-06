Només 1.200 euros de multa per a l'home que va desitjar que violessin Puigdemont a la presó

Multa de 20 euros diaris durant dos mesos: 1.200 euros en total. Aquesta és la pena que ha imposat el jutge per a l'home que va desitjar que violessin Carles Puigdemont a la presó. El president a l'exili va presentar la denúncia fa més de dos anys, l'abril de 2018, i fins ara no s'ha dictat sentència. Un veredicte que condemna l'home per un delicte lleu d'amenaces. Al vídeo, que es va fer viral a les xarxes, un home muntat a cavall insultava i amenaçava Puigdemont i feia apologia de Francisco Franco i del tinent coronel colpista Antonio Tejero. El podeu recuperar a continuació:L'advocat de Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas, ha fet pública la sentència a través de Twitter. La Fiscalia, com recull la resolució del jutjat d'instrucció 29 de Barcelona, va demanar l'absolució de l'acusat. "És molt preocupant el posicionament de la Fiscalia banalitzant els fets i demanant l'absolució", alerta el lletrat i diputat de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés. Aquesta és la primera sentència després de 32 mesos de diverses denúncies per amenaces contra l'expresident.Cuevillas ha qualificat de "molt lleu" el veredicte del jutge, tenint en compte la gravetat dels fets. En aquest sentit, l'advocat es pregunta si hauria passat el mateix en cas que la víctima no fos el president a l'exili sinó "qualsevol polític defensor de la unitat d'Espanya". "Hauria estat igual de tova, la sentència?", s'ha preguntat el diputat, que ha posat en dubte que la justícia sigui igual per a tothom a l'estat espanyol.Entre els arguments quan es va posar la denúncia, la defensa de Puigdemont va recordar que una dona va ser condemnada per desitjar la violació de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, i que l'acusat -ara ja condemnat- era un habitual difusor de missatges anticatalans a les xarxes socials. Segons la defensa, tot plegat podia constituir un delicte contra la integritat moral, un delicte d'amenaces i contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, i també un delicte d'injúries. Finalment, però, el jutge només ha considerat necessari condemnar l'home per un delicte lleu d'amenaces i haurà de pagar 1.200 euros de multa.

Sentència per les amenaces a Puigdemont by edicio naciodigital on Scribd

