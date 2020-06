Els experts detecten 2.000 asteroides «potencialment perillosos» per a la Terra

Uns dos mil asteroides són "potencialment perillosos" pels ciutadans del planeta Terra. Així ho certifica l'Institut Astrofísic de Canàries (IAC), des d'on s'estudia les trajectòries d'aquests objectes espacials i el seu nivell de probabilitat perquè impactin a la superfície planetària. Segons ha explicat a la Cadena SER Júlia de León , una de les científiques de l'organització, cap d'aquests asteroides té la trajectòria per impactar a la Terra a hores d'ara però adverteix que "cal estar preparats" per a qualsevol eventualitat.Des de l'IAC envien un missatge de tranquil·litat però reclamen inversió en ciència per a poder detectar tots aquells asteroides que passen desapercebuts. De León explica que es detecten només un 30% dels objectes espacials d'entre 100 metres i 1 quilòmetre de diàmetre. Les probabilitats d'un impacte són molt baixes però des de l'organització avisen que "és un fet que succeeix".La la NASA i l'Agència Espacial Europea preparen un projecte de col·laboració, basada en una missió tècnica de defensa per respondre davant de possibles amenaces d'aquesta mena. El juliol de 2021 es llançarà una nau per impactar contra un asteroide binari, una roca de 160 metres de diàmetre que orbita al voltant d'una altra de 800 metres. L'objectiu de la missió és intentar desviar la seva trajectòria, en un impacte previst pel 30 de setembre de 2022.Hi ha tres impactes d'asteroide destacats en els últims 100 anys, aproximadament. El primer va ser a Tugunska, el 1908, quan un cometa va impactar a 5-10 quilòmetres de la superfície de la zona més oriental de Sibèria. S'estima que l'explosió, d'una potència de 3 vegades més forta que la bomba atòmica de Hiroshima, va desintegrar uns 80 milions d'arbres en una zona despoblada. El segon impacte va ser el 2002, a la zona del Mediterrani entre Creta, Líbia i Grècia. L'explosió, considerada una petita bomba atòmica, va ser l'únic que es va detectar del cometa, ja que era un objecte no identificat des dels sistemes terrestres.L'últim va ocórrer el 2013, a la zona de Txeliàbinsk, a Rússia. Diversos ciutadans van poder gravar com l'asteroide explotava a uns 30 quilòmetres de la Terra i alliberava una potència de 500 kilotones, trenta vegades superior a la bomba de Hiroshima. Es van poder recuperar diversos trossos de l'objecte, un d'ells de 650kg.

