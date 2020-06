Una empresa catalana crea mobles que eliminen el coronavirus en un minut

Un dels mobles que elimina el coronavirus i el 99,9% dels virus. Foto: Stilricart

L'empresa Stilricart , de la Garriga, ha creat una línia del que anomenen "mobles segurs" que asseguren que eliminen el coronavirus i "el 99'9% dels virus". En un comunicat, la firma explica que es tracta de mobles desinfectants que compten amb llum ultraviolada UVC i un procés fotoquímic com el que s'utilitza per a a la desinfecció de quiròfans i clíniques dentals.Asseguren que es tracta d'un dels sistemes més útils i innovadors, i ho comparen amb altres que, segons diuen, no ho són: "Ja s'ha demostrat que algunes són viables però lentes, com les quarantenes, i algunes s'han venut com a molt eficaces i en realitat no ho són. Ja hi ha estudis que demostren que l'ozó no ho és".Els mobles ideats per Stilricat amb aquesta tecnologia són un armari, caixes desinfectants i pantalles. I posen xiffres: "Els 180 wats que sumen els llums de l'armari permeten que les peces de roba es desinfectin en 60 segons per a cadascuna de les superfícies".Stilricart assegura que són la primera empresa catalana que opta per aquesta tecnologia i que els seus mobles ja han estat posats en marxa en diversos comerços i empreses. "Els mobles resolen les problemàtiques que pugui tenir el petit comerç però al mateix temps també pensa en el sector sanitari, el món hoteler i de la restauració i les empreses que utilitzen uniformes", defensen.La firma garriguenca explica que es troba en fase de difusió i producció d'aquestes noves eines.

