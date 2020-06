Acusat d'agredir una parella gai per no voler anar a un prostíbul junts

Un home acusat d'insultar, amenaçar i agredir una parella gai per no voler "anar de putes" junts després d'assistir a un casament ha negat els fets que se li imputen: "No va passar res d'això".L'acusat ha estat jutjat avui a la secció quarta de l'Audiència Provincial de València per un delicte d'odi, dos delictes lleus de lesions i dos delictes d'amenaces lleus, pels quals la Fiscalia li demana provisionalment la pena d'un any i tres mesos de presó, a més de diverses multes.Alternativament, la fiscal coordinadora de la secció especialitzada en delictes d'odi, Susana Gisbert, ha demanat al tribunal que se'l condemni per les lesions i amenaces amb la circumstància agreujant d'odi.La representant del ministeri públic ha aprofitat també la celebració d'aquest judici per recordar que avui es compleixen 15 anys de l'aprovació de la llei de matrimoni homosexual i ha mostrat la seva sorpresa perquè passin fets d'aquestes característiques. La presumpta agressió es remunta al 26 d'agost de 2017, quan l'acusat i les víctimes tornaven al cotxe conduït per una quarta persona de la celebració d'un casament.A l'alçada de la localitat valenciana de Paterna, l'acusat -segons el ministeri públic- es va dirigir a la resta dels ocupants del vehicle i els va proposar "anar de putes", alguna cosa al que les víctimes es van negar i van al·ludir que eren parella i gais.En aquest moment, segons la fiscal, l'acusat va donar un cop de puny a un d'ells i va obligar el conductor a aturar el cotxe. Després va treure a les víctimes a empentes del turisme, els va començar a insultar i els va colpejar al cap i a tot el cos. Els perjudicats van fugir i van cridar a una amiga seva. Llavors l'acusat va tornar al lloc dels fets de nou i va tornar a increpar-per la trucada.No obstant això, l'acusat nega aquesta versió dels fets. Així, ha manifestat que res d'això va passar. Segons ha narrat, tots tornaven al cotxe després de les noces i la parella va començar a fer broma amb què el conductor era molt maco, així com a dir "altres bajanades". Es va aturar el vehicle i van baixar, ha mantingut. La parella, per la seva banda, ha relatat davant del tribunal tant les agressions com els insults que van patir després de rebutjar la proposta de l'acusat per "anar de putes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor