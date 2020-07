10 plans per descobrir el Baix Llobregat aquest estiu

8. El Parc Agrari, el producte més fresc d'una gastronomia de qualitat

El Baix Llobregat conserva els seus orígens agrícoles oferint una extensa gamma de productes autòctons. Cireres, espàrrecs o carxofes, així com el premiat pollastre Pota Blava de la raça Prat –distingit per la Unió Europea com l'única indicació geogràfica protegida (IGP) avícola de l'Estat-, són alguns exemples dels ingredients que caracteritzen la gastronomia comarcal. Els restauradors s’han basat en aquests productes típics per configurar un catàleg de plats que fan de la seva cuina un signe distintiu de qualitat.L'element diferencial –i encara força desconegut pel gran públic- és el Parc Agrari del Baix Llobregat, el gran espai d'horta de l'entorn de Barcelona. Té una superfície de quasi 3.500 hectàrees de les planes al·luvials del delta i de la vall baixa del Llobregat, repartides en 14 municipis. La tardor-hivern és temps de carxofes, porros, faves i alls tendres, mentre que a la primavera-estiu es cultiven tomàquets, carabassons, bledes... i les famoses cireres. Només al Baix Llobregat es cull més de la meitat de la producció de tot el país d'aquest fruit tan saborós.Aquest pulmó verd agrícola, en un entorn amb gran concentració d'infraestructures, marca la. De fet, el col·lectiu de restauradors en pren el nom: Sabors de l'Horta del Baix Llobregat . En formen part més de mig centenar d'establiments que recullen la tradició del cultiu i l’art de la cuina en uns plats arrelats a la terra i al lloc on s’elaboren. Combinen estils tradicionals i el vessant més creatiu de la cuina amb el–convenientment identificat a les cartes- com a protagonista.Les propostes específiques per aquest estiu passen, com no podia ser d'altra manera, per restaurants i xiringuitos a les platges, però també inclouen masies i establiments amb terrassa per fer un sopar a la fresca, restaurants arreu de les poblacions de la comarca així com experiències enogastronòmiques.A més, hi ha diverses alternatives per tenir a casa el Producte Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat. Es pot comprar directament a les explotacions, en agrobotigues així com en elsque s'organitzen en una desena de municipis de la comarca. En definitiva, diverses opcions per obtenir el producte de temporada sense intermediaris.