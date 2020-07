Més dies, més seus i sense mascareta a taula: la guia de la selectivitat del coronavirus

La crisi del coronavirus ho ha sacsejat tot i ha obligat, entre moltes altres coses, ha ajornar les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) fins a principis de juliol. Prop de 40.000 estudiants estan convocats per fer els exàmens, un rècord històric, en els més de 140 centres habilitats tant de secundària com universitaris. Hi haurà 210 tribunals i la convocatòria dels examens mobilitzarà més de 45.000 persones, amb un augment significatiu del personal de suport, necessari en un context en què encara hi ha risc de contagi del virus.La selectivitat es feia normalment a mitjans de juny, abans de Sant Joan. Enguany, en un primer moment, s'havia de fer els dies 7, 8 i 9 de juliol, però finalment es va decidir habilitar un dia més, divendres 10, per tal d'espaiar més els exàmens i evitar concentracions de gent als espais on es fan les proves, que també han variat respecte anys anteriors. A continuació repassem les característiques de la selectivitat més estranya, que ve precedida d'un curs incomplet i marcat pel confinament de tres mesos arran de l'emergència sanitària.Els horaris de les PAU s'han hagut d'adaptar per l'emergència sanitària. Hi haurà tres franges d'exàmens, que començaran a les 9, a les 12 i a les 15 hores. L'objectiu és evitar permanències innecessàries dels estudiants a les seus de les proves i impedir aglomeracions. Les matèries més nombroses de la fase general es repartiran en tres dies i en les dues primeres franges de cada dia. L'última franja de cada dia i el divendres es destinarà a les assignatures específiques, sovint amb menys alumnes. Podeu consultar aquí els horaris de cada examen. Amb l'objectiu d'evitar desplaçaments d'estudiants i garantir les mesures de seguretat necessàries per evitar la propagació del virus, aquest any s'han habilitat més espais per fer els exàmens de la selectivitat. Normalment es feien majoritàriament en universitats, però enguany també es faran en centres de secundària. La nova definició territorial i geogràfica distribueix els alumnes seguint un criteri de proximitat i, així, que els estudiants hagin de fer desplaçaments més curts.Aquesta serà la selectivitat de les mesures de seguretat. La mascareta s'haurà de portar a l'entrada i sortida de les aules, on també caldrà rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica. Aquest dilluns al migdia, la Generalitat ha confirmat que la mascareta no serà obligatòria durant l'examen. Un cop tothom estigui assegut i els enunciats repartits no caldrà dur-la, però sí abans que es recullin els tests.Pel que fa a les classes, s'haurà de mantenir la distància interpersonal d'un radi de dos metres i l'aforament serà d'una cinquena part de la capacitat. Els objectes personals s'hauran de deixar a l'espai de darrere i, si no es pot, al davant. L'entrada a l'aula es farà de manera escalonada i els recorreguts, les aules i els lavabos estaran senyalitzats. Els passadissos només podran ser ocupats en el moment d'accedir a l'aula. S'aconsella dur aigua i menjar, perquè les màquines expenedores i les fonts estaran desactivades.Els criteris de la selectivitat d'enguany varien respecte anys anteriors. La comissió organitzadora de les PAU ha implantat un criteri per flexibilitzar l'optativitat dels enunciats dels examens i s'han introduït puntuacions adaptades en casos concrets. Això no implica reduir el temari, però sí que es busca aconseguir que tots els estudiants puguin obtenir la millor nota possible tot i els entrebancs d'aquest curs.Les notes de les PAU sortiran el 27 de juliol i es podrà sol·licitar una revisió d'examen els dies 27 i 29. El 9 de setembre sortirà el resultat de la revisió i, a dia d'avui, encara no hi ha data perquè els alumnes que ho demanin puguin veure les proves corregides.La preinscripció universitària per al primer curs del grau es podrà fer a través del portal d'accés a la universitat entre els dies 23 de juny i 29 de juliol. Es podran fer canvis en les preferències d'universitats fins al 29 de juliol. La primera assignació de places es farà el 6 d'agost, dia en què se sabran les notes de tall. La matrícula de la primera preferència es podrà fer entre el 7 i el 10 de setembre. La segona assignació es farà el 18 de setembre i la matriculació corresponent es podrà fer entre els dies 21 i 23 de setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor