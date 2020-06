Detecten set brots de coronavirus amb un centenar d'afectats a Lleida

La demarcació de Lleida té actualment set brots actius de coronavirus que afecten, almenys, un centenar de persones. Els focus on s'han detectat contagis, segons Salut, són tres empreses de fruita que estarien vinculades a la Franja de Ponent -on dues comarques, juntament amb dues més d'aragoneses, van haver de retrocedir a la fase 2 per diversos brots- dues residències (una que no és d'avis), una comunitat de veïns i una empresa agroalimentària a la comarca de la Segarra.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit en la importància de fer la quarantena i reduir la mobilitat per controlar els brots que s'han registrat a la demarcació de Lleida i que estan vinculats a l'Aragó, on quatre comarques han retrocedit a la segona fase.Vergés ha dit que per tenir un control de la situació és necessari facilitar les proves als sanitaris, per bé que ha apuntat que la majoria de contagis s'estan comptabilitzant de manera ràpida.D'altra banda, l'Hotel Rambla de Lleida i la Manreana de Juneda acullen 99 persones en aïllament, més d'una seixantena de les quals han donat positiu per la Covid-19.La regió sanitària de Ponent va registrar el passat divendres un total de 92 casos positius de coronavirus, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia. Vergés assegura que aquesta dada s'explica pel contacte amb les comarques de la Franja.

