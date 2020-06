Nou rebrot a Castelló: 16 casos positius de coronavirus en diverses famílies

La direcció de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat ha confirmat aquest dilluns un brot de coronavirus a Castelló de la Plana. Es tracta d'un grup format per diversos nuclis familiars amb un total de 16 casos positius, cap greu. Tots estan aïllats mentre continua el seguiment de contactes.L'origen del brot es podria deure a una reunió familiar durant la celebració de sant Joan dimarts passat, 23 de juny. Una de les famílies participants prové de la ciutat de Lleida i un dels seus membres va presentar símptomes el dilluns 22, informa Sanitat en un comunicat.Respecte al primer rebrot de la setmana passada en una empresa de Rafelbunyol (València), Salut Pública ha ratificat que sis dels primers set positius ja estan donats d'alta, com ha informat aquest dilluns l'empresa càrnia Grup Uvesa on es van detectar els casos.La resta continua pendent de la confirmació definitiva a través de la prova sanguínia 'Elisa' d'alt rendiment per determinar si es consideren part del brot per ser casos actius o es confirmen com infeccions anteriors.

