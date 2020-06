L'Hermitage exigirà «responsabilitats» si Barcelona rebutja el projecte per «criteris polítics»

Els responsables del projecte de l'Hermitage a Barcelona han avisat que exigiran "responsabilitats a qui correspongui" si es desestima la creació d'una franquícia del museu a la capital catalana per "criteris polítics". Així ho han explicat fons del projecte a l'ACN.El govern municipal va reiterar el passat divendres la negativa a negociar amb el Port de Barcelona i el Museu Hermitage un conveni per al projecte a la Nova Bocana, desestimant una proposició presentada per Barcelona pel Canvi al ple. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, va argumentar que tot i que és "legítim" que un fons d'inversió vulgui obrir una franquícia a Barcelona, el projecte "s'ha d'adaptar a la ciutat".L'Ajuntament, doncs, manté la negativa a la instal·lació de l'Hermitage a la Nova Bocana manifestada al gener. Aleshores, el govern municipal va justificar la negativa amb la presentació de quatre informes externs que desaconsellaven l'aposta pel projecte basant-se en criteris culturals, urbanístics, de mobilitat i de viabilitat econòmica.

