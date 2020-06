Plataforma per la Llengua carrega contra TV3 per l'emissió de la sèrie bilingüe «Drama»

👋 CCMA, fins quan continuareu impulsant la política de castellanització de la televisió catalana que mostreu emetent aquesta sèrie i en entrevistes, comentaris i talls on es prescindeix del català? Fins quan aquesta política contrària als objectius fundacionals? Rectificareu? — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) June 30, 2020

Plataforma per la Llengua carrega contra TV3 per l'emissió de la sèrie Drama, que ha aixecat molta polèmica pel fet de ser bilingüe. El guió està escrit en català i en castellà. Des de l'ONG de la llengua catalana recorden que la televisió pública catalana va néixer l'any 1983 "amb l'objectiu principal de contribuir a la normalització lingüística i cultural de Catalunya".Plataforma per la Llengua retreu a la cadena que la seva política va en contra d'aquests objectius fundacionals i pregunta: "fins quan continuareu impulsant la política de castellanització de la televisió catalana que mostreu emetent aquesta sèrie?". "Rectificareu?", conclou la piulada.

