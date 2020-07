El cos i els rituals protagonitzen el «Docs Noctàmbuls» d'aquest estiu

📆 Divendres, 3 de juliol, torna el #DocsNoctàmbuls! Acosta't als Jardins de Laribal, al costat del #MUECParcMontjuïc i gaudeix dels documentals 🎞️ 'Els caçadors d'ombres' i 'El vent i les paraules' de Roger Canals! https://t.co/ms6PS27xEF #Barcelona #cinema pic.twitter.com/ZmpIxVqoRF — Museu Etnològic i de Cultures del Món (@MUEC_BCN) June 30, 2020

Els divendres de juliol, del 3 al 24, se celebrarà la nova edició del cicle de cinema i etnologia Docs Noctàmbuls . El Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona programa per aquest estiu el cicle en sintonia amb el moment que vivim. És per això que el cos, la imatge i els rituals en seran els protagonistes.El cicle consta de vuit projeccions en quatre sessions que es faran els divendres de juliol a les 20.00 del vespre. Es faran als Jardins de Laribal, una fresca zona verda que s'estén darrere del Museu Etnològic i de Cultures del Món, a la seva seu del Parc Montjuïc. El Docs Noctambuls 2020, com no podia ser d'altra manera, s'adapta a les mesures de prevenció per la Covid-19.Aforament limitat a 50 persones.Cal fer inscripció prèvia telefonant al número 932562300. L'accés al recinte de projecció serà per rigorós ordre d’inscripció.Les taules es reservaran per ordre d'inscripció. En cas de no tenir taula, es podrà ocupar l'espai disposat amb cadires dins del recinte.Queda suspès el servei de foodtruck, però estarà permés portar beguda i menjar si es desitja.La mascareta no es obligatòria a l'interior del recinte sempre que es mantinguin les distancies preventives de seguretat que són 2 metres entre taules i cadires.Es disposarà d'un dispensador de líquid hidroalcohòlic a l'entrada.En acabar la projecció se sortirà per un punt diferent al d'entrada on hi haurà papereres perquè es depositin les deixalles.Cos i ritual són dos conceptes especialment importants en el món de l'antropologia i, en el context de pandèmia en què vivim immersos, la seva significació s'ha fet encara més evident. El confinament i les mesures de distanciament social adoptades per protegir-se impedeixen el contacte entre cossos i transformen radicalment les trobades cara a cara en la vida real i la manera com projecta cadascú la seva imatge.Ha canviat la manera de saludar-se, els hàbits de desplaçament i, en definitiva, la manera d'utilitzar els cossos. I també aquelles fórmules rituals que servien per reforçar llaços socials i per crear-ne de noves. Com són els rituals en la nova situació? El cicle de cinema Docs Noctàmbuls d'aquest any convida a reflexionar sobre aquestes qüestions mentre mostra els usos i significats del cos i el ritual en diverses societats del món.Docs Noctàmbuls, a més, ofereix la possibilitat de mirar-se el món amb l'ajuda d'antropòlegs i cineastes contemporanis que exploren les relacions entre els cossos, les imatges i el món dels esperits en diferents contextos socials i culturals. Segons ells, "mirar els altres és una molt bona manera de repensar-nos a nosaltres mateixos".

