Tots els detalls de «Drama», la sèrie que ha obert la polèmica de la llengua a TV3

Els tres protagonistes de la sèrie que aterra a TV3 Foto: RTVE

L'Àfrica és una jove de vint anys amb una feina precària, una vida amorosa inestable i resideix en un pis compartit. És la mostra de tota una generació actual a Catalunya, que lluita per trobar el seu lloc al món i saber qui és. Tota aquesta situació es capgira radicalment quan descobreix que està embarassada i no sap qui és el pare.Aquesta és la premissa de Drama, la nova sèrie que aterra a TV3 i que s'ha convertit en objecte de crítica i polèmica per les dues llengües amb protagonisme compartit al guió, el castellà i el català. El debat sobre la llengua a la televisió pública catalana s'ha encès de valent en les darreres hores a la xarxa.La trama de la sèrie respon a un públic jove, a un canvi generacional a l'hora de consumir històries, escenaris i personatges que es troben més en produccions d'altres països que en les catalanes o estatals. Una radiografia dels carrers metropolitans de Catalunya, en especial de Barcelona, on les dues llengües conflueixen sense cap mena de problema.És una producció d'El Terrat per a Televisió Espanyola (TVE), en concret per a la seva plataforma digital de contingut en streaming, Playz , disponible a tot el món. Aquest servei recull més d'una desena de continguts propis, a més de les produccions que sorgeixen de la televisió pública estatal., en concret, va arribar a la plataforma el 4 de febrer d'aquest any, aconseguint una bona audiència i una gran rebuda per part del públic jove de tot l'Estat.La protagonista és l'actriu Elisabet Casanovas -coneguda pel seu paper a Merlí i per les seves obres teatrals a Catalunya- i els dos secundaris principals també són actors catalans: Julia Bonjoch i Artur Busquets. El repartiment està completat per un conjunt d'intèrprets tant espanyols com catalans, com Ignatius Farray, Iñaki Mur, Carla Linares, Albert Salazar, Alex Maruny i Eduard Bunch.La direcció és d'origen barceloní, amb Dani Amor i Ginesta Guindal al capdavant. Guindal dirigeix la sèrie, creada pel mateix Amor, acompanyat en el guió per Oriol Pérez i Charlie Pee. Paula Jornet (Pavvla), David Solans i Pau Calero han compost la música original de la producció.Les crítiques professionals que ha rebut la sèrie han estat majorment positives pel seu to generacional i la seva manera particular d'interpel·lar tot un conjunt de joves que viuen problemes radicalment diferents dels que se solen explicar a les sèries de televisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor