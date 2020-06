Els primers vols de fora de l'espai Schengen arribaran a l'Estat a partir del dijous

La Unió Europea reobrirà les seves fronteres amb 15 països a partir del dimecres 1 de juliol, segons ha avançat la ministra espanyola Maria Jesús Montero. El llistat ha rebut la llum verda, tot i que sense consens, d'una majoria qualificada d'estats de la UE. Els resultats s'esperen aquest dimarts després d'intenses converses. En aquest grup reduït de països amb els quals s'obriran fronteres no hi ha els Estats Units o Rússia, ni tampoc la major part d'Amèrica, molt afectada ara mateix per la pandèmia de la covid-19.Per contra, el llistat de països amb els quals sí que s'obriran fronteres són: la Xina, el Japó, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, el Marroc, Algèria, Tunísia, Montenegro, Geòrgia, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Uruguai i Ruanda. També amb la Xina i Marroc, però sempre i quan hi hagi reciprocitat. És a dir, que s'obrirà la frontera amb aquests dos països si aquests aixequen també el vet a l'entrada d'europeus.Segons Montero, la reobertura amb aquests països s'iniciarà entre el 2 i el 3 de juliol. "És un pas importat i cal un abordatge monitoritzat amb mesures de control", ha dit. A l'espera de l'aprovació oficial de la llista de 15 països aquest dimarts, el govern espanyol ha ampliat provisionalment la prohibició d'entrada des de fora de la UE fins al 8 de juliol.Tot i l'acord polític entre els estats de la UE per reobrir les fronteres externes amb un limitat grup de països, els governs europeus tenen la competència exclusiva per gestionar els seus controls fronterers, de manera que està a les seves mans aplicar aquesta reobertura pactada a Brussel·les.Per elaborar la llista els estats han tingut en compte la situació epidemiològica de cada país, com les autoritats estan gestionant la pandèmia i la fiabilitat de les dades. El llistat s'anirà actualitzant cada dues setmanes en funció de l'evolució de la pandèmia.A meitats de març i en ple pic de la pandèmia a Europa, Brussel·les va apostar per tancar les fronteres externes de la UE quan pràcticament tots els estats membres havien restringit la llibertat de moviment a l'espai Schengen.Des de llavors l'entrada a la UE ha estat prohibida a gairebé tots els ciutadans no europeus. Així, els vols internacionals que representen entorn del 35% de l'activitat de les aerolínies europees han quedat totalment paralitzats durant més de tres mesos.Fonts diplomàtiques europees recorden que la reobertura no només és important per la reactivació del turisme, sinó també per facilitar que els europeus residents a l'estranger puguin tornar a casa aprofitant les vacances d'estiu.

