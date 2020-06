L'Audiència de Barcelona dona la raó a Junqueras i ordena que s'investiguin les amenaces del Suprem

L'Audiència de Barcelona ha donat la raó a Oriol Junqueras i ha ordenat al jutjat de Manresa que investigui les amenaces del Tribunal Suprem als funcionaris de les presons de la Generalitat a través d'un missatge de WhatsApp, tal com ha avançat TV3 i ha confirmatL'alt tribunal va advertir que s'exposaven a un delicte de prevaricació en cas de permetre als presos polítics passar el confinament a casa durant la crisi sanitària, i finalment les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses van descartar aquesta opció.Junqueras va presentar una querella per aquests fets, denunciant coaccions i amenaces del Suprem. Inicialment, el jutjat d'instrucció 7 de Manresa va rebutjar-la, argument que no era competent per conèixer la causa tenint el compte que "el mateix querellant atribueix els fets presumptament delictius a persones que gaudeixen d'un fur especial".El líder d'ERC va presentar recurs i l'Audiència l'ha estimat parcialment. La jutge de Manresa, per tant, haurà de decidir si la querella reuneix els requisits per ser admesa a tràmit i, en aquest cas, practicar les diligències necessàries. En qualsevol cas, l'Audiència estableix que el jutjat d'instrucció és competent per decidir sobre aquest fet i no es pot declarar incompetent sense haver-ho revisat.

Recurs de Junqueras a l'Audiència de Barcelona by edicio naciodigital on Scribd

