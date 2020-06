Budó desautoritza Vilallonga: «El Govern no està per controlar els continguts de TV3»

📢 @MVilallonga [@cultura_cat]: "Els he donat un toc d'atenció per la sèrie #DramaTV3 i per altres programes informatius. Hem de donar valor i fer que l'ús de la llengua catalana sigui cada vegada més alt i @tv3cat té l'obligació de fer-ho. A vegades veig massa castellà a TV3" pic.twitter.com/uKrQak9FGD — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) June 30, 2020

Desautorització de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, a la titular de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que aquest matí s'ha queixat en una entrevista a SER Catalunya sobre la presència del castellà a TV3 a tomb de la sèrie Drama, estrenada ahir. "El Govern no està per controlar els continguts de la televisió pública, que és lliure. L'executiu ni la controla ni en decideix la programació", ha apuntat Budó en la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts. La portaveu ha defensat mantenir-se "al marge" de les crítiques a TV3, malgrat que Vilallonga ha assenyalat que ha enviat un "toc d'atenció" a la televisió pública per la presència del castellà en antena.Budó ha esquivat la pregunta sobre si té la mateixa percepció que la seva companya de Govern, però ha recordat que qui té les competències sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és Presidència, i no Cultura. "El que vull és que TV3 continuï sent líder. Ens hem de basar en les audiències per programar i decidir si un programa funciona o no. Com a Govern, com a consellera responable, m'he de mantenir al marge. Ens correspon dotar de recursos perquè la televisió pugui fer", ha ressaltat.El primer capítol de Drama, nova sèrie d'entreteniment, es va emetre aquest dilluns al vespre i va aixecar polseguera a les xarxes, on alguns usuaris han criticat que hi hagi personatges que parlen en castellà. Les rèpliques a aquest posicionament les feien altres usuaris que recordaven que la sèrie està produïda per RTVE i el Terrat es va emetre inicialment a Playz, la plataforma digital de la televisió pública estatal, i que incorporava personatges parlant en català a escala estatal.En tot cas, Vilallonga ha assegurat que la crítica a TV3 va més enllà de la sèrie i que s'estén a programes de caire informatiu. "Fas zàping i no saps si estàs veient una cadena estatal o una cadena catalana", ha lamentat. Interpel·lada pel periodista Josep Cuní sobre el fet que aquesta crítica no es dona quan apareixen personatges parlant, per exemple, en anglès en una sèrie de ficció, la consellera ha assegurat que és feina de la Generalitat fer que l'ús de la llengua catalana "sigui cada vegada més alt".Ha explicat també que ha traslladat els seus arguments als directius de TV3, però que aquests tenen uns arguments que "no necessàriament han de coincidir" amb els seus. "La llengua i la cultura ens fan ser el que som", ha conclòs Vilallonga.

