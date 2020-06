Els acusats pels aldarulls a Girona diuen que van ser «el blanc perfecte» d'uns policies «enfadats»

Ens trobem al Palau de Justícia de Girona, per donar suport al Charaf i l'Ibrahim, que després de 9 mesos de presó injusta ara s'enfronten al judici per les protestes per la sentència del judici a l'1-O. Estem al vostre costat! pic.twitter.com/uUZCSLusen — Òmnium Cultural (@omnium) June 30, 2020

⬛⬜📽 @epaluzie, davant del Palau de Justícia de Girona 👉Avui som aquí per donar suport a l'Ibrahim i el Charaf, com ells van donar suport al moviment independentista. Creiem que se'ls ha d'absoldre, i tindran les entitats de la societat civil al costat. #StandUpForCatalonia pic.twitter.com/8zGJVJhpao — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) June 30, 2020

Pancarta de suport a Charaf i Ibrahim, els dos joves empresonats per les protestes de la sentència Foto: Assemblea Nacional Catalana

Els dos joves jutjats pels disturbis postsentència a Girona durant la nit del 16 al 17 d'octubre passat han negat haver llançat pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra. Al judici, que ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Girona, han assegurat que no van participar en cap de les mobilitzacions de rebuig a la condemna dels líders independentistes i que es van trobar enmig dels aldarulls. "Sóc d'origen estranger, el blanc perfecte quan la policia està enfadada", ha dit un dels acusats. També han declarat els dos mossos que van patir lesions quan una pedra va trencar un vidre de la furgoneta i els que van identificar els joves com els autors del llançament.Aquest matí, desenes de persones s'han concentrat per donar suport als dos joves. Representants de l'ANC, Òmnium i de partits i grups independentistes també s'han solidaritzat amb Ibrahim i Charaf. Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, ha denunciat el "racisme institucional" que afecta els joves que continuen empresonats per la sentència. "Demanem el seu alliberament, és una presó injustificada que ja s'allarga vuit mesos", ha dit Mauri, que ha tornat a reivindicar l'amnistia per totes les persones represaliades des de la tardor de 2017.Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, ha denunciat que "han pagat molt cara" haver participat en les protestes de la sentència i ha denunciat la doble repressió per ser d'origen marroquí. "Se'ls ha d'absoldre i esperem que així sigui. Tenen tot el nostre suport", ha dit la dirigent independentista.La Fiscalia demana nou anys de presó per als dos joves, que són entre reixes des de fa vuit mesos. També demana que siguin expulsats d'Espanya quan compleixin dues terceres parts de la pena, una multa de 7.200 euros per a cadascun i una indemnització conjunta de 900 euros. La Generalitat demana tres anys i mig de presó per als nois, una petició que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va justificar per "responsabilitat" de l'executiu a l'hora de defensar els agents dels Mossos que haurien patit lesions.Els dos nois sempre han negat els fets i, de fet, confien que el judici serveixi per demostrar la seva innocència. El grup de suport a Ibrahim i Charaf considera que la Fiscalia ha "sobredimensionat" la causa i demana unes penes "injustificades". També retreu a la Generalitat el seu "doble paper", perquè d'una banda fa discursos a favor de l'amnistia dels presos i, per l'altra, actuen com a acusació particular sol·licitant penes de presó. Fa pocs dies, Quim Torra va assegurar que cap independentista podria tenir un judici just a l'Estat, però feia referència al cas de Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats.Ibrahim i Charaf formen part del reduït grup que no ha sortit de la presó després de les detencions de l'octubre. Tots són estrangers i la seva situació evidencia el doble nivell de discriminació que pateixen per raó d'origen. Sovint, els jutges argumenten la negativa a deixar-los en llibertat per una manca d'arrelament que no té en compte el temps que fa que viuen a Catalunya.La tesi de la falta d'arrelament, de fet, ha estat utilitzat pels jutjats d'instrucció que han vist els casos de detencions durant les protestes de la sentència en primera instància. Sovint, les audiències provincials que han vist els casos via recursos han desmuntat aquesta tesi, a vegades amb certa contundència criticant que les ordres de presó es basaven en "intuïcions" poc fonamentades dels jutges que les van decretar.Abans del cas de Fadlaoui i Afkir, un jutge ja havia assenyalat data de judici per a Charles, de 26 anys i amb nacionalitat nord-americana, detingut el 18 d'octubre també en el transcurs de protestes contra la sentència. En aquest cas, però, el jutjat va estimar el recurs d'Alerta Solidària per mantenir oberta la fase d'instrucció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor