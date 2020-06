La Moncloa emplaça Torra a aclarir si vol que es reuneixi la taula de negociació aquest juliol

Minuts després que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, hagi acusat la Moncloa de "dilatar" la taula de negociació i posar-la "en risc" , ha estat la pròpia Moncloa la que ha refermat el seu compromís per reunir-la durant la segona quinzena de juliol. De fet, el govern espanyol considera que és el president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha d'aclarir si la vol reunir aquest mes de juliol.La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha confirmat que consideren "oportú" que la taula de negociació es reuneixi després de les eleccions basques i gallegues, previstes per al 12 de juliol, si les condicions epidemiològiques ho permeten i si quadren les agendes. "Torra també haurà de dir si li sembla oportú que se celebri", ha deixat anar la ministra, conscient que la mesa és una qüestió que genera tensions entre Junts per Catalunya i ERC. De fet, socialistes i republicans tenen la impressió que és Torra qui té poc interès en reprendre el diàleg pensant en les eleccions catalanes que es podrien precipitar a la tardor.A l'espera de la resposta del president, Montero ha assegurat que l'objectiu és reprendre l'agenda política que va quedar suspesa amb l'esclat de la crisi sanitària i que aquesta inclou la via dialogada per intentar resoldre el conflicte amb Catalunya. "S'ha de reprendre l'agenda pactada sobre un conflicte enquistat durant massa temps i només a través de la paraula es pot trobar una solució", ha assegurat la portaveu.Així doncs, la intenció de la Moncloa és que la taula es reuneixi malgrat l'advertència de Ciutadans, que ha avisat que pot perillar el seu suport als pressupostos i es reuneix el que titllen com a "taula de la vergonya". Sobre aquesta amenaça, Montero ha tornat a insistir que no és "moment de vetos creuats" i que els pressupostos són una qüestió diferent al conflicte amb Catalunya.La intenció de Sánchez continua sent intentar acordar els comptes tant amb Ciutadans com amb ERC malgrat que les dues formacions han manifestat la incompatibilitat d'aquest supòsit. La portaveu ha tornat a insistir en aquesta qüestió i ha anunciat que el projecte de pressupostos del 2021 es presentaran "en temps i forma" perquè l'Estat no pot fer front a la reconstrucció post-Covid amb els comptes aprovats pel PP l'any 2018.

