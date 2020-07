Viu l'estiu a prop de Barcelona

Contempla la llum de Costa Barcelona

Amb sis comarques plenes d’atractius, Costa Barcelona és una destinació que combina el turisme de sol i platja, el patrimoni monumental, la diversió, les compres i la possibilitat de fer esport. Tot inundat amb una llum única que convida a la contemplació i al contacte amb la natura.Les extenses platges del Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf són el lloc ideal per passejar, practicar activitats nàutiques o refrescar-se a les terrasses de les guinguetes. I les cales petites que s’amaguen entre el rocam, el cau somniat pels amants de la tranquil·litat i la pràctica del naturisme.Un dels grans plaers dels dies d’estiu és regalar-se un llibre i llegir-lo, sense presses, estirats damunt la sorra. Mentre que, al vespre, el que ve més de gust és sopar productes locals en un restaurant del passeig marítim.Prefereixes admirar els cultius de vinya i fer tastos guiats? No et perdis les activitats que ofereixen els cellers de les denominacions d’origen Penedès i Alella. I si vols aprofitar els beneficis de les aigües termals, caminar per parcs i espais naturals o visitar pobles i ciutats amb encant, també ho trobaràs a Costa Barcelona , especialment al Vallès Oriental i al Vallès Occidental.En definitiva, una zona propera i familiar, amb platges que disposen de tots els serveis i moltes opcions de qualitat per allotjar-t’hi.