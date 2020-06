Convertir veïns en turistes: els plans de Barcelona per aquest estiu

El sector turístic a Barcelona preveu un estiu complicat. L'Ajuntament i Turisme de Barcelona han reaccionat impulsant una campanya en quatre fases que començarà de manera immediata amb l'objectiu de promocionar la ciutat entre els veïns per aconseguir que aquests visitin les principals atraccions turístiques.El pla s'allargarà fina al 2021 i preveu una promoció progressiva de la ciutat. A la promoció entre el públic local -que s'allargarà fins al setembre- la seguirà la promoció cap al mercat estatal i europeu de proximitat, que durarà fins a finals d'any. A finals d'agost es començarà a dirigir la promoció a tots els mercats europeus i alguns d'internacionals. L'objectiu de rebre turistes de tots els mercats internacionals s'activarà a principis de l'any que ve.Per a la promoció entre els barcelonins, Turisme de Barcelona s'ha aliat amb 150 empreses del sector. Conjuntament impulsaran la campanya "Viu Barcelona", a través d'una plataforma digital a la qual es podrà accedir a 200 activitats i experiències. L'objectiu, segons Turisme de Barcelona, és que els barcelonins puguin "redescobrir" una ciutat que es "projecta al món".En la presentació de la campanya a la Pedrera, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha assegurat que l'objectiu de l'Ajuntament és "prioritzar" les visites dels barcelonins als elements patrimonials, en alguns casos limitant-ne l'aforament. Una mesura que ja s'ha pes al Park Güell, que a partir de demà fixarà franges horàries de visita exclusives per als veïns . L'aposta municipal arriba després que molts punts turístics de la ciutat hagin quedat buits de turistes a causa de l'epidèmia de coronavirus.La segona fase de la campanya s'activarà a mitjans de juliol amb una campanya de comunicació que s'allargarà fins a finals d'any. L'objectiu serà captar turisme estatal i també de països estrangers. Turisme de Barcelona ha tancat acords amb Renfe i Vueling, per enfortir l'arribada de visitants francesos.A finals d'agost arrencarà la tercera fase i s'adreçarà als mercats europeus que suposen el 41% de la quota del mercat turístic de la ciutat. Sobretot el Regne Unit, França, Alemany, Holanda, Itàlia, els països nòrdics i Suïssa.No serà fins a l'octubre i el novembre que Barcelona activarà una campanya promocional dirigida al mercat internacional, sobretot l'asiàtic. Més endavant també es preveuen accions pensades per al mercat nord-americà.

