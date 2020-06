Científics alerten d'una possible pandèmia de grip porcina

Un equip d'investigadors xinesos ha advertit d'una nova soca de la grip porcina que té potencial per passar a humans convertir-se en una "pandèmia global". Segons un estudi publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences, els porcs de la Xina s'infecten "cada vegada més".El científic Robert Webster explica que és un misteri saber si la soca pot mutar per ser transmesa amb facilitat entre humans: "No sabem que es produirà una pandèmia fins que no es produeix. Passarà ara? Només Déu ho sap", afirma, mentre recorda que la Xina té la població porcina més gran del món.El nou estudi se centra en un virus de la grip anomenat G4. El virus és una barreja única de tres llinatges: un similar a les soques que es troben a les aus europees i asiàtiques, la soca H1N1 que va causar la pandèmia del 2009 i la H1N1 nord-americana, que té gens de virus de la grip aviària, humana i porcina.La variant G4 és especialment perillosa perquè el nucli és un virus de la grip aviària –al qual els humans no tenen immunitat–, amb barreges de soques de mamífers barrejades. “De les dades presentades, sembla que es tracta d'un virus de la grip porcina que està disposat a aparèixer en humans", afirma Edward Holmes, biòleg evolutiu de la Universitat de Sydney que estudia patògens. "És evident que cal controlar molt de prop aquesta situació".Els virus de la grip solen saltar de porcs a humans, però la majoria no es transmeten entre humans. S'han documentat dos casos d'infeccions G4 d'humans i tots dos eren infeccions que no es van transmetre a altres persones. "La probabilitat que aquesta variant particular provoqui una pandèmia és baixa", afirma Martha Nelson, biòloga evolutiva del Centre Internacional Fogarty dels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units que estudia els virus de la grip porcina i la seva difusió als humans. Però Nelson assenyala que ningú esperava la pandèmia de la soca H1N1, que va saltar de porcs a persones, fins que van aparèixer els primers casos humans el 2009. “La grip et pot sorprendre”, diu Nelson. "I hi ha el risc que deixem de banda la grip i altres amenaces en aquest moment" de Covid-19".

