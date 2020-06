L'extraordinari repte solidari per enllaçar dues de les grans rutes del Pirineu

Eugeni Roselló durant el repte Carros del Cel. Foto: Carros del Cel

Eugeni Roselló durant el repte Carros del Cel. Foto: Carros del Cel

El corredor de muntanya de la Pobla de Segur, Eugeni Roselló, ha culminat el repte solidari que va iniciar el divendres a les 5 del matí: enllaçar la Porta del Cel i la Carros de Foc , dos conegudes rutes d’alta muntanya que transcorren pel Pirineu, en un recorregut total de 215 quilòmetres i més de 14.200 metres de desnivell positiu. Una fita esportiva mai assolida abans amb arribada a la Pobla de Segur.Poc més de 57 hores després de sortir de matinada des de Tavascan, Roselló va arribar al seu poble natal quan passaven pocs minuts de les dues del migdia. Davant del Plus, el supermercat familiar on treballa, l’esperaven amics, coneguts, familiars i conciutadans per veure’l arribar, donar-li el seu suport i felicitar-lo per la gesta que acabava d’aconseguir. Roselló va agrair emocionat a tota la gent que li ha donat suport i que l’ha ajudat a aconseguir el seu particular repte.El repte, que Roselló ha batejat com a Carros del Cel, té una vessant solidària. I és que el corredor pallarès s’ha compromès a donar a l’Hospital Comarcal del Pallars un euro per cada quilòmetre recorregut.Per fer aquesta quantitat més gran, l'esportista ha fet una crida a la ciutadania perquè col·labori a través d'una plataforma de micromecenatge . Les aportacions, que es poden fer fins el diumenge dia 5 de juliol, augmenten amb el pas de les hores i aquest dimarts al matí ja hi havia més de 2.000 euros recaptats.Consultat per l’equip organitzador del repte solidari, l’Hospital del Pallars ha informat que invertirà els diners en la compra d’una central de monitorització per a malalts a Urgències i a planta d'hospitalització. Es tracta d’un sistema que s’utilitza per poder controlar els pacients crítics.En els últims mesos i degut a la crisi sanitària de la Covid-19, els centres sanitaris pallaresos han rebut donacions d’altres iniciatives sorgides al Pallars. Un exemple va ser la proposta esportiva Pallars en Moviment, que va aconseguir més de 7.000 euros per la compra d'un aparell d’oxigenoteràpia o el de la formatgeria Tros de Sort, que va donar als serveis sanitaris un ecògraf valorat en 3.200 euros gràcies a la venda de formatges solidaris.

