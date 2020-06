Raül Romeva guanya el Premi d’Assaig Irla 2020

L'exconseller Raül Romeva ha guanyat el Premi Assaig Irla 2020 amb l'obra Ubuntu. La República cívica i global. Segons un comunicat de la fundació vinculada amb ERC, el jurat ha decidit premiar-la "per la seva proposta encaminada a gestionar la complexitat política dels reptes globals a través de la presa de consciència col·lectiva i des del concepte del procomú".En el llibre, Romeva defineix les línies estratègiques per a la construcció "d'una República catalana cívica, de mirada àmplia i compromesa amb el món". El premi està dotat amb 6.000 euros i inclou la publicació de l'obra amb Angle Editorial.El jurat ha estat format per Montserrat Duch, catedràtica d'història contemporània de la URV; Rosa Rey, directora d’Angle Editorial; Cristina Sànchez Miret, professora de sociologia de la UdG; Judit Vall, professora d’economia de la UB; i Francesc Viadel, professor de comunicació de la URL-Blanquerna.

