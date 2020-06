Aragonès, a Sánchez: «Prou ja d'excuses, la taula del diàleg s'ha de reunir quan abans millor»

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, s'ha dirigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que s'acabin les excuses i es convoqui la taula del diàleg "quan abans millor". En una entrevista a Los Desayunos de TVE , Aragonès ha afegit que "qui no vol negociar mai trobarà el moment oportú". En canvi, ho ha contraposat amb el fet que per a ERC, que està disposada a dialogar, "no hi ha moments dolents" per negociar.Preguntat per com pot condicionar la proximitat electoral a la taula de diàleg, Aragonès ha respost que es defensarà el mateix abans i després dels comicis i ha remarcat que totes les enquestes indiquen que es revalidarà la majoria independentista al Parlament. "Prou ja d'excuses. S'ha de reunir quan abans millor. Hem de començar a treballar intensament per trobar una solució a un conflicte polític. Mai serà un moment oportú, qui no vol negociar mai trobarà el moment oportú", ha afirmat Aragonès dirigint-se al president espanyol.El dirigent d'ERC ha afegit que és "imprescindible" que hi hagi una trobada al juliol i ha argumentat que no es tracta d'una fotografia sinó "del compromís sincer d'abordar les negociacions". Unes negociacions que Aragonès admet que no es faran de la nit al dia.Preguntat per la vinculació entre la taula de diàleg i el vot d'ERC als pressupostos de l'Estat, Aragonès ha avisat que quan s'arriba a un acord i te'n proposen un altre, és important que el primer s'hagi complert. "Si el primer no s'ha complert, hi ha molts avisos que el segon no sigui fiable", ha afegit.Pel que fa al paper del ministre de Sanitat, Salvador Illa, en el diàleg entre governs, Aragonès ha considerat que si Illa es vol comprometre i forma part de la taula "molt millor" i alhora ha remarcat que "moltes vegades s'ha vist el PSC desaparegut" en la relació entre els dos executius.

