Desallotgen una cala de Menorca per la presència d'una agulla imperial

Els banyistes de la Cala Blanca de Menorca es van endur un bon ensurt per una agulla imperial de dos metres. Quan gaudien d'un tranquil dia de platja, els socorristes van desallotjar la zona de l'aigua per la presència d'un animal que, en un primer moment, pensaven que era un tauró.L'avís va ser donat aquest dissabte des d'un restaurant ubicat a la cala, i el vídeo del peix va ser publicat per menorca.info . Llavors es va posar la bandera vermella fins uns 45 minuts després, quan la mateixa agulla imperial va marxar mar endins i es va tornar a autoritzar el bany.Les agulles imperials són similars al peix espasa. Acostumen a viure en zones força profundes del mar, pel que no és normal que aquesta s'acostés a la sorra i es posés a nedar fent cercles.

