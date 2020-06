Unes 150 persones es concentren a Sabadell per donar suport als CDR acusats de terrorisme

Dues grans pancartes a les portes dels jutjats Foto: Albert Hernàndez

VÍDEO Entren a declarar els tres dels sis citats a declarar avui, dos són veïns de #Sabadell que ja van ser detinguts al setembre, amb el suport de més d'un centenar de personeshttps://t.co/B2k9WySbRY pic.twitter.com/vYGK3ebfDj — NacióSabadell (@NacioSabadell) June 30, 2020

Aquest dimarts al matí unes 150 persones s'han aplegat a les portes dels jutjats de Sabadell i Mollet del Vallès on estan citades a declarar sis investigats en l'operació Judes , a través de la qual la Fiscalia acusa 13 membres dels CDR per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració per fer estralls. Nou d'ells van ser detinguts el 23 de setembre i la setmana passada l'Audiència Nacional va ampliar la causa citant a declarar quatre persones més a petició del ministeri fiscal.Aquestes quatre i David Budria i Clara Borrero -detinguts al setembre però que encara no havien passat a disposició judicial- declararan avui a Sabadell i Mollet, i l'Audiència Nacional ha permès que ho facin de manera telemàtica.Els sis CDR que declararan avui són veïns de Mollet, Sentmenat i Sabadell. Segons Alerta Solidària, que coordina les defenses, la incorporació de quatre persones més a la causa es deu als seus vincles amb els primers investigats i a la seva participació a les mobilitzacions en protesta per la sentència del judici de l'1-O.El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, avisa en declaracions aque totes les possibilitats d'aplicació de mesures cautelars "estan sobre la taula" , inclosa la petició de presó provisional. En el cas de Budria i Borrero, la defensa argumentarà que la vida que han fet durant els mesos que han estat en llibertat des de la detenció evidencia la inexistència de risc de fuga. Pel que fa als quatre nous investigats, Alerta Solidària argumentarà l'arrelament al seu lloc de residència per evitar mesures cautelars severes.

