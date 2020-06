​VÍDEO La tortuga Colomera segueix nedant cap a les Illes a una velocitat de 2,5 km/h

Gràfic amb la tortuga. Foto: Europa Press

La tortuga Colomera, que les fundacions Azul Marino i Oceanogràfic van deixar anar el passat dijous, 25 de juny, a la platja de Bellver d'Orpesa (la Plana Alta), ja està a prop de les Illes Balears. L'animal, de cent quilos de pes, va passar per les Columbretes a una velocitat mitjana de 2,5 quilòmetres per hora.Aquest exemplar de Caretta caretta va ser tornat al mar per segon cop després de passar un període de recuperació a l'ARCA del Mar de l'Oceanogràfic. Porta un emissor de senyals de satèl·lit especial amb autonomia per transmetre durant 750 dies, si les condicions tècniques, oceanogràfiques o biològiques no ho impedeixen.Tant el personal que va cuidar la tortuga com els investigadors segueixen la seva evolució "prudentment satisfets", ja que els senyals revelen un comportament aparentment normal.La velocitat que porta reflecteix un procés de reanimació positiu i que està perfectament adaptada al mar. Aquesta informació, junt amb altres de semblants, aporta dades valuoses per a la conservació de l'espècie.Colomera va entrar al mar a la platja de Bellver a les 12.30 hores del passat dijous i va començar a nedar amb gran vigor i en una direcció inequívoca. La primera senyal va arribar el divendres des de les Illes Columbretes. La tortuga va mantenir sempre el mateix destí, tot i que va fer algunes variacions en alguns punts contrets.Les Illes Balears, com el Delta de l'Ebre, són una zona propícia per a la tortuga, tant per les seves condicions oceanogràfics com per les possibilitats d'alimentació que ofereixen.

