Mèdia.cat alerta que el coronavirus «ha agreujat» els dèficits de pluralisme informatiu a l'Estat

L’ Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat publica aquest dimarts l'informe " Coronavirus, una amenaça per al pluralisme informatiu a l’estat ". Un treball del periodista Quique Badia Masoni que analitza com la crisi del coronavirus ha "agreujat" la concentració mediàtica a l'Estat, en detriment de la pluralitat informativa i "posant en perill" la supervivència de molts mitjans.L'informe sosté que els diferents governs espanyols "han provat d'interferir en les línies editorials i el desenvolupament empresarial dels mitjans de comunicació, afavorint un gran grup mediàtic audiovisual". L'anàlisi anticipa que ara creixeran les dificultats de les empreses per mantenir la seva independència i es produirà "una major concentració empresarial".La crisi econòmica derivada de la pandèmia i "la tendència a la promoció de grans grups comunicatius per part del govern espanyol pot posar en perill la pluralitat informativa", alerta el nou informe de Media.cat, del grup de periodistes Ramon Barnils, elaborat per Quique Badia Masoni amb el suport de la Fundació Catalunya-Fons.L'informe exposa que, si bé la crisi sanitària ha colpejat la professió periodística en general, en un sistema com l'espanyol, "amb una significativa concentració empresarial, es pot esperar que aquesta crisi del periodisme s’acarnissi especialment contra la pluralitat informativa".En aquest sentit, l'informe repassa els mecanismes pels quals els diferents governs de Moncloa "han interferit a favor o en contra" de grans grups empresarials durant les últimes dècades, "amb pràctiques que els tribunals han considerat anticompetitives, forçant els procediments legals i arribant alguns cops a amenaçar dissidents". No obstant això, l'autor assumeix que pel que fa al finançament dels mitjans més o menys afins a través de la publicitat, “no és possible conèixer amb seguretat l’abast de la publicitat institucional del govern espanyol malgrat l’empara i aplicació de mecanismes garantits per la llei de transparència".Els principals afectats d'aquesta tendència històrica són ara mateix els mitjans petits i independents "que malden per fer periodisme d’investigació i que hem vist néixer els darrers anys en l’esfera digital", apunta l'autor. "Aquests veuen que el model que ha permès arribar a la crítica situació actual sumat als efectes devastadors de la Covid-19 els pot deixar els comptes malmesos”, avança Badia.

