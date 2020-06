Un ferit crític i dotze lleus per inhalació de fum en un incendi a l'Hospital General de Sant Boi

Una persona ha resultat ferida crítica per cremades i dotze més han sofert lesions de caràcter lleu per inhalació de fum a causa d'un incendi que hi ha hagut aquest dilluns a la nit a l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).En concret, els serveis d'emergències han rebut l'avís del foc cap a tres quarts de nou de la nit. Els Bombers hi han enviat setze dotacions, que poc abans d'un quart de deu ja havien apagat les flames.El foc ha afectat una habitació, però tota la planta ha quedat afectada pel fum. S'ha desallotjat per prevenció almenys 36 persones, mentre que d'altres han quedat confinades. Un cop s'ha apagat el foc els Bombers han ventilat la zona. El SEM ha enviat a la zona dotze unitats i la Unitat de Coordinació Operativa (UCO).