Posen preu al remdesivir, el primer fàrmac efectiu contra el coronavirus

Uns 347 euros, 390 si és en dòlars. Això és el que preu d'una dosis de remdesivir, el primer fàrmac efectiu per combatre la Covid-19. La companyia creadora, Gilead Science, ha anunciat en una carta oberta aquest dilluns que aquest serà el preu únic a tots els països desenvolupats. Una xifra que, al seu parer, està per sota del "valor"que li pertocaria, i que s'ha fixat així per ajudar que tothom hi tingui un "ràpid accés".Els 347 euros és el preu d'una única dosi del medicament, que ja ha rebut la llum verda de l'Agència Europea del Medicament . De mitjana, s'espera que cada pacient necessiti un tractament de cinc dies utilitzant sis vials, el que equival a uns 2.079 euros (uns 2.340 en dòlars). En el cas dels Estatus Units, Gilead ha informat que a causa de les particularitats del seu sistema de salut, el preu per a les companyies d'assegurances privades serà de 462 euros per unitat (520 dòlars).A la carta, el CEO de la nord-americana Gliead, Daniel O'Day, assegura que són conscients de "la gran responsabilitat que comporta posar-li el preu al remdesivir i la necessitat de ser transparents en la nostra decisió".El remdesivir s'administra per infusió (degoteig) en una vena i el seu ús es limita als centres de salut en els quals els pacients poden ser monitoritzats de prop; la funció hepàtica i renal ha de controlar-se abans i durant el tractament, segons correspongui.

