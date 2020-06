A Espanya hi ha 51 brots actius de coronavirus

El Ministeri de Sanitat vigila 11 brots amb un "interès especial" de 51 que estan "sense tancar". El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que dels 51 n'hi ha que ja "no tenen un interès especial" però segueixen oberts perquè no han passat els dies perquè es tanquin oficialment per molt que a alguns ja no es detecti transmissió. Entre els que sí que estan vigilant, hi ha el brot de Lleida així com el d'Osca, tots dos associats a temporers del camp.En roda de premsa aquest dilluns a la tarda, Simón no ha descartat que tots dos brots puguin estar connectats. El director del CCAES ha afirmat que els de Lleida sembla que "no van massa malament" tot i que els falta informació.