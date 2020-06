Una festa per la revetlla de Sant Joan provoca un brot de coronavirus a Castelló

Nou brot de coronavirus. Aquest cop a estat a Castelló amb 16 positius entre diferents famílies que s'havien reunit per celebrar la revetlla de Sant Joan. Sanitat ho ha confirmat aquest dilluns i ja ha informat que tots estan aïllats però que cap presenta símptomes greus. Pel que fa al rastreig de contactes, continua en marxa.Una de les famílies que forma part del brot provenia de Lleida, i un dels seus membre ja havia començat a mostrar símptomes el dilluns 22, segons explica Sanitat.Respecte al primer brot que ja va haver-hi la setmana passada a Rafelbunyol, també s'han ratificat que sis dels primers sets positius ja han rebut l'alta. La resta continua pendent de la confirmació definitiva a través de la prova de sang "Elisa" d'alt rendiment per determinar si es considera part del brot per ser casos actius o si se confirma com infeccions anteriors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor