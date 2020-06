El Barça anuncia el fitxatge de Pjanic

El Futbol Club Barcelona anuncia oficialment el fitxatge de Miralem Pjanic, mitjcampista bosnià procedent de la Juventus. Signa un contracte per quatre anys, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros i un cost de 60 milions d'euros més 5 milions en variables. El jugador arribarà quan acabin les competicions de la temporada 2019/2020, afectades per la pandèmia de coronavirus.El jugador de 30 anys arriba al club blaugrana en un intercanvi amb l'entitat de Turí, en la que es veu implicat Arthur Melo. El fins ara migcampista blaugrana se'n va a jugar a Itàlia, venut per 72 milions d'euros i 10 milions en variables. El brasiler seguirà al Camp Nou, com Pjanic al la Juventus, fins que acabin les competicions d'aquest any.

