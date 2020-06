SOS Racisme responsabilitza les administracions de les «patrulles veïnals»

SOS Racisme ha criticat aquest dilluns l'existència a Catalunya de "patrulles veïnals" que en els últims anys han mostrat el seu rebuig a la presència de joves migrants als seus barris i ha responsabilitzat a les administracions de la situació, segons un comunicat.L'entitat assegura que ha detectat en els últims dos anys 11 casos en què menors tutelats i joves han estat objecte, segons ells, d'atacs veïnals o abusos policials, i també desenes de situacions que "evidencien el racisme al que es veuen abocats [els migrants] en el marc del sistema de (des)protecció de l'Administració pública", ha declarat l'ONG.SOS Racisme ha criticat que els veïns justifiquin "l'assetjament i escarni" als migrants per una certa sensació d'inseguretat, i ha censurat agressions verbals i físiques a menors davant les quals les administracions, consideren, no han fet suficient.Les institucions "no adopten una lògica de protecció, sinó penal i en comptes d'acollir i cuidar es persegueixen menors infractors", ha manifestat l'entitat, que ha recordat que Fiscalia de Menors i la Direcció general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) són responsables de la situació dels joves.En aquest sentit, l'organització ha exigit que les administracions "comencin a qüestionar-se la por que tenen a parlar del racisme inherent i naturalitzat en la societat", i han demanat que es treballi per donar resposta a aquestes problemàtiques i es respectin els drets, dignitat i seguretat dels joves migrants."Les patrulles de vigilància no són noves, tampoc l'assetjament contra els grups més vulnerabilitzats, però no haurien de tenir cabuda en una societat suposadament democràtica i de dret", ha afirmat SOS Racisme, que ha advertit del perill públic que suposa l'autoorganització d'aquests grups ciutadans.

