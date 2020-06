El Govern preveu retirar l'acusació contra sis manifestants per desordres a la Ciutadella

La Generalitat preveu retirar la seva petició inicial de dos anys de presó per a sis manifestants acusats de desordres públics i atemptat a l'autoritat durant la manifestació per reclamar la investidura de Carles Puigdemont el 30 de gener del 2018, quan centenars de persones van irrompre al parc de la Ciutadella després de forçar-ne els accessos.La fiscalia demana tres anys de presó i la Generalitat en reclamava dos en un escrit de desembre del 2019, però fonts del Govern han explicat a l'ACN que s'ha constatat que no hi ha agents dels Mossos ferits, i per això la Generalitat es retirarà de l'acusació amb tota probabilitat, un cop es fixi data per al judici. Aquest posicionament va en línia d'altres actuacions en les últimes setmanes. Les mateixes fonts subratllen que la petició de penes és de fa molts mesos, i que no hi ha data per anar a judici, motiu pel qual no és possible demanar cap tràmit ara.Segons l'escrit d'acusació inicial de la Generalitat i també de la fiscalia, entre 1.000 i 1.500 persones van acabar accedint al parc tot i que estava tancat, forçant les cadenes d'almenys tres accessos. Alguns es van encarar amb els Mossos, amb empentes i llançament d'objectes contra la línia policial. En l'escrit de la fiscalia s'inclouen també cinc delictes lleus de lesions, a més del d'atemptat a l'autoritat i el de desordres públics. El ministeri públic demana tres anys de presó.La Generalitat ja es va retirar com a acusació en el cas d'un altre manifestant pels fets del 30 de gener del 2018, i també ho ha fet en el de sis de les nou persones acusades pels incidents de Lledoners. Està negociant amb els advocats de les altres tres.

