ERC reclama a l'Estat que retiri la subhasta dels locals nocturns del front marítim de Barcelona

El grup municipal d'ERC a Barcelona ha exigit a l'Estat que retiri la subhasta dels locals d'oci nocturn a la Barceloneta i la Vila Olímpica. Els republicans reclamen que la zona passi a ser de control públic municipal i insten l'alcaldessa, Ada Colau, a fer front comú per aconseguir-ho. El portaveu d'ERC a Barcelona, Jordi Coronas, ha anunciat que presentaran la reivindicació a la comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona i al Congrés de Diputats.Els republicans han visibilitzat la seva postura acompanyats dels presidents de l'Associacio de Veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, i de la Barceloneta, Manel Martínez. Les dues entitats ja havien expressat en un comunicat el seu rebuig a la subhasta Giró ha qualificat de "vergonya" la decisió de l'Estat i ha reclamat a l'Ajuntament que "prengui decisions i assumeixi responsabilitats". Martínez ha insistit que mentre el model d'oci nocturn es mantingui, els veïns conviuran amb la "delinqüència", la brutícia i l'ocupació de l'espai públic, i veuran privat el seu "dret al descans"."Barcelona no pot morir d’inanició davant del Ministeri. L'Ajuntament té tota l'obligació i el deure de defensar els seus drets", ha dit el president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall. La concessió dels locals d'oci es va prorrogar l'any passat fins a aquest mes de juny. Les associacions veïnals lamenten que la delegació del govern espanyol no ha complert el compromís de decidir el futur de la zona partint del consens veïnal.

