Iran emet una ordre de detenció contra Donald Trump per la mort del general Soleimani

La Fiscalia de l'Iran ha emès aquest dilluns una ordre de detenció contra el president dels Estats Units, Donald Trump, per la mort de Qasem Soleimani, cap de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària, en un bombardeig executat al gener a l'aeroport de la capital de l'Iraq, a Bagdad.El fiscal de Teheran, Ali Qasimehr, ha detallat que han estat emeses ordres de detencions contra 36 persones, entre elles Trump, pel seu paper en la mort de Soleimani. Així, ha assenyalat que entre les persones buscades figuren "càrrecs polítics i militars dels Estats Units i altres governs".Qasimehr ha ressaltat que les ordres d'arrest han estat enviades a Interpol i ha afegit que entre els càrrecs que pesen contra els afectats figuren "assassinat" i "acte terrorista", segons ha informat l'agència iraniana de notícies Mehr."El president Donald Trump és el primer de la llista i es buscarà que sigui jutjat fins i tot després que finalitzi el seu mandat", ha subratllat, abans d'afegir que les ordres d'arrest han estat emeses en el marc de les investigacions relatives a la mort de Soleimani.L'anunci de Qasimehr ha arribat al voltant de dues setmanes després que el viceministre per a Afers Internacionals i Legals, Mohsen Baharvand, revelés que l'Iran planeja portar davant els tribunals internacionals la mort de Soleimani.Soleimani va ser una de les víctimes d'un atac amb drons perpetrat pels Estats Units, entre les quals va figurar també el llavors número dos de les Forces de Mobilització Popular (FMP) --una coalició de milícies progovernamentals recolzades per Iran-, Abu Mahdi al Muhandis.Washington va argumentar que va dur a terme l'atac "per protegir al personal nord-americà a l'estranger", arran de les protestes contra la seva Ambaixada a Bagdad en protesta per un altre bombardeig en què van morir 25 membres de les FMP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor