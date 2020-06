Les Avellanes i Santa Linya demana als veïns que es confinin després d'un contagi

L'Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya, a la comarca de la Noguera, ha demanat als seus veïns que es quedin a casa i surtin només si es indispensable després que s'hagi registrat un cas positiu al poble. En un ban, el consistori apunta que la millor manera d'aturar una possible cadena de contagis es mantenir les distàncies amb un confinament, i recorda la importància de l'aïllament en el cas que es presentin símptomes.El terme municipal les Avellanes i Santa Linya està format per quatre entitats de població -Avellanes, Santa Linya, Tartareu i Vilanova de la Sala-. Entre les dues primeres sumen unes 200 persones, una xifra baixa que pot comportar un elevat percentatge de contagis en el cas que el virus avanci per la zona.La petició del consistori arriba després que la consellera de Salut, Alba Vergés, hagi apuntat que a la regió sanitària de Ponent es van donar 92 nous casos el passat divendres, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia a la demarcació de Lleida. Tot i això, Vergés és partidària de no tirar enrere en el desconfinament i actuar en els punts de contagis.

