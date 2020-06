Risc creixent en els joves: ja hi ha més contagis nous entre menors de 30 anys que en gent gran

"Haurem d'insistir i fer campanyes específiques per a la gent jove, perquè la seva percepció del risc és inferior". Ho va anunciar divendres a RAC1 la consellera de Salut, Alba Vergés , i les dades ara confirmen que l'impacte del coronavirus és ja major entre els menors de 30 anys que en els majors de 60, ja que la setmana passada, per primer cop, es van detectar més positius en el primer col·lectiu que en el segon.Els riscos derivats d'una infecció en una persona d'edat avançada o amb problemes de salut és generalment superior al d'una persona jove i sana, i més a Catalunya, on hi ha hagut la taxa de mortalitat més alta de l'Estat en majors de 74 anys . Això hauria pogut provocar que el jovent abaixés la guàrdia més ràpid, sense tenir en compte que, malgrat que les seves conseqüències personals no hagin de ser greus, poden ser portadores del virus i infectar altres persones més grans, fet que genera preocupació entre els sanitaris.Així, tan sols un 12,9% dels positius de la setmana del 4 de maig van ser en menors de 30 anys, a Catalunya, mentre que un 42,8% era en persones de 60 o més anys. En canvi, la setmana passada va ser la primera en què el col·lectiu més jove va acumular més nous casos que el grup més vell, amb un 25,9% i un 21,7% del total, respectivament. La xifra era similar en els dos col·lectius des de feia dues setmanes, però finalment s'han capgirat les tornes, com s'observa en el gràfic inicial.Tot i això, la majoria de nous contagis es concentren en els catalans d'entre 30 i 59 anys, en un percentatge del 52,4% del total que es manté molt estable respecte setmanes anteriors. En agrupacions de 10 anys, la més impactada per infeccions recents és la d'entre 40 i 49 anys (18,7%), seguida per la de 50 a 59 (17,8%), la de 30 a 39 (15,9%) i la d'entre 20 i 29 (13,6%). Només un 7,8% dels nous positius són en nois i noies de 10 a 19 anys i un 4,5%, en menors de 10.És molt probable, a més, que la taxa de contagis detectats en gent gran sigui força major que entre el jovent, ja que els primers que es troben en residències estan més vigilats per aïllar-los ràpid, en cas de positiu, i els segons tenen més casos asimptomàtics -i per tant, sense que se'n facin proves-. Això provocaria que, en realitat, el nombre d'infeccions entre els joves sigui força superior que entre la gent gran i que la xifra detectada clínicament.Sigui com sigui, en termes absoluts, la quantitat de positius s'ha anat reduint molt, passant dels 2.212 de la setmana del 25 de maig als 759 de la setmana passada. Ho ha fet caient progressivament els contagis en tots els grups d'edat, excepte en el de menors de 30 anys, on es manté quasi estable des de fa quatre setmanes i fent un salt dels 156 als 196 la setmana passada, tal com s'observa en el gràfic inferior. I això que probablement encara no s'han acabat de computar en els registres tots els positius dels darrers dies de la setmana, cosa que pot inflar més la xifra.Si es posa el focus en el pes dels contagis recents en menors de 30 anys respecte el total, per regions sanitàries, se n'extreu que no és un problema centrat en una zona o altra. Tal com s'observa en el gràfic inferior, els positius s'han acumulat de forma més o menys acusada en el jovent de forma diferent en les diverses regions, en cadascuna de les últimes quatre setmanes.El percentatge d'afectació en menors de 30 anys va ser elevat la setmana passada sobretot a l'Alt Pirineu-Aran, Lleida i el Camp de Tarragona, regions on aquest pes s'havia situat l'anterior setmana per sota o molt a prop de la mitjana catalana de positius en joves. La sensibilització, per tant, s'ha de fer a nivell global, ja que els contagis poden tenir lloc en qualsevol zona i això obliga a extremar les mesures arreu.Si s'analitza el nombre de positius en termes absoluts, en canvi, sí que es veu que la quantitat de contagis en gent jove és sempre especialment alta a la regió sanitària de Lleida, sobretot la setmana passada, amb 88 dels 196 infectats menors de 30 anys de tot Catalunya -protagonitzant segurament alguns dels brots que hi van tenir lloc.També és cert que és la zona amb una ràtio de positius més elevada darrerament i acostuma a anar acompanyada de Barcelona o la regió metropolitana sud -on hi ha ciutats i comarques molt poblades i denses- al capdavant dels contagis en joves, tal com evidencia el gràfic inferior. En canvi, tot i que el 100% dels contagis a les Terres de l'Ebre de la setmana del 8 de juny fos en menors de 30 anys, aquest ple tan sols representen dos positius, ja que el coronavirus ja és quasi inexistent en aquesta regió.

