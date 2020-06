Europa obrirà fronteres a ciutadans de la Xina, però no dels Estats Units

La Unió Europea obrirà les seves fronteres a partir d'aquest dimecres, 1 de juliol, a visitants de fora de l'espai Schengen, després de tres mesos aïllada de la resta del món pel coronavirus. Ara bé, per ara, acceptarà passatgers provinents de només una quinzena de països. En la llista hi consten el Marroc o la Xina, però no els Estats Units o Rússia. Els 27 tenen fins aquest dimarts al migdia per ratificar definitivament el llistat.En el cas de la Xina, l'acord està subjecte a reciprocitat. És a dir, Europa només obrirà les seves fronteres a ciutadans xinesos, si el país asiàtic accepta ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.La llista de països que els seus habitants seran els primers a entrar a la Unió Europea inclou a Algèria, Austràlia, el Canadà, el Japó, Montenegro, el Marroc, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia, l'Uruguai, Geòrgia i la Xina.

