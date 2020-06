Astúries, primera comunitat autònoma «lliure de coronavirus»

La comunitat autònoma d'Astúries és la primera de tot l'estat espanyol en quedar "lliure de coronavirus". Aquesta afirmació arriba després que el territori hagi acumulat quinze dies seguits sense cap nou cas confirmat de la malaltia Covid-19, una de les variables utilitzades i analitzades pels experts sanitaris a l'hora de controlar l'expansió del virus.Concretament, Astúries fa disset dies seguits que no notifica cap nou cas de coronavirus, segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat. El seu total, des de l'inici de la pandèmia, segueix sent de 2.435 casos confirmats. Les autoritats notifiquen que només queden sis malalts de la Covid-19 ingressats en un hospital, cinc d'ells estan a l'UCI i només un a planta.El conseller de Salut d'Astúries, Pablo Fernández, celebra la gestió del govern asturià per la pandèmia però demana calma, assegurant que hi haurà rebrots. "És una qüestió de temps", ha assegurat aquest dilluns en unes declaracions recollides per Onda Cero. Segons Fernández, una de les condicions més favorables per aquest nivell d'incidència del coronavirus a Astúries és per la seva condició de "zona perifèrica".Amb una població de gairebé un milió d'habitants, a Astúries s'han realitzat des de l'inici de la pandèmia 213.749 proves per detectar contagis del nou coronavirus, de les que 125.889 són PCR i 87.860 test d'anticossos.

