El Park Güell reobre amb reducció d'aforament i horaris exclusius per a veïns

El Park Güell de Barcelona reobrirà a partir de l'1 de juliol a la meitat del seu aforament i amb horaris exclusius per a veïns. L'objectiu de l'Ajuntament, segons han explicat aquest dilluns el primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni i el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, és rebaixar a la meitat l'afluència anual de visitants i passar dels nou milions actuals als quatre i mig.Pel que fa als horaris exclusius per a veïns, seran des de les sis a dos quarts de deu del matí i de les vuit del vespre a les onze de la nit. Els veïns podran entrar al parc de manera gratuïta si disposen de la targeta Gaudir Més. L'Ajuntament s'ha compromès a fer més àgil la tramitació de la targeta i preveu habilitar el nou sistema per obtenir-la després de l'estiu. Mentrestant, s'hi podrà accedir amb el carnet de Biblioteques.Segons Badia l'objectiu és que el retorn a la normalitat del parc "s'assembli al màxim a l'experiència de qualitat" actual, fent referència a la possibilitat dels veïns de gaudir-lo coincidint amb l'absència de turistes. Precisament, el regidor de Gràcia ha defensat que la meta és mantenir el flux de veïns i reduir la massificació turística.Actualment la mitjana de visites era de 1.000 persones diàries, amb pics de 3.000 els caps de setmana o dies puntuals. Abans de l'epidèmia, la mitjana se situava en les 10.000 persones diàries, també amb pics superiors en dies puntals.

