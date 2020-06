Aproven una vacuna contra el coronavirus... per a ús militar

La vacuna contra el coronavirus més avançada de la Xina ja ha estat aprovada, però per a ús militar. El producte ha estat desenvolupat per l'Institut Científic Militar i la companyia biofarmacèutica CanSino Biologics.L'empresa ha anunciat aquest dilluns que la mesura es va aprovar el dijous passat, 25 de juny. Fa més d'un mes ja es va publicar un assaig clínic que assegurava ser la primera vacuna "segura" i que crea "immunitat".La vacuna en qüestió utilitza un vector adenovirus 5 (Ad5-nCoV) i produeix anticossos específics per al virus en dues setmanes", explicaven els investigadors després de l'assaig clínic.Amb científics de tot el món buscant la vacuna contra el coronavirus, la Xina ha accelerat i provarà aquesta vacuna en els membres de l'exèrcit tot i no haver publicat els resultats de la fase 2 de l'assaig clínic. Així, l'única que es troba en fase 3 oficialment (l'últim pas abans de comercialitzar-se) és la desenvolupada per la Universitat d'Oxford.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor